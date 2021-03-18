اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية “نجلاء بدر”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري “محمد عفيفي”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

يُذكر أن الفنانة المصرية نجلاء بدر تزوجت من رجل الأعمال محمد عفيفي عام 2016، الذي كانت له تجربة زواج سابقة، حيث كان متزوج من الإعلامية والسياسية نهال عهدي، وله منها ابن واحد، وخرجت نجلاء بالدفاع عن نفسها بإنها لم تخطف أحدا من زوجته، وإنها عندما تعرفت عليه أكد لها خراب علاقته مع زوجته وإنه في طريقه لتطليقها، قبل أن يكون بينهم أي شيء,

في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة نجلاء بدر، شفاءها من فيروس كورونا، عبر مقطع فيديو لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك”، وقالت نجلاء بدر، في الفيديو: “يوم 22 فبراير أصيبت بفيروس كورونا، ربنا كان كريم معايا، والحمد لله عديت منها بأمن وسلام، وكنت في العزل في البيت مش في المستشفى، الفيروس مش سهل خالص”.

وعلي الصعيد الفنى، أشادت الفنانة نجلاء بدر، بحكاية “يوم من الأيام” من “مسلسل ورا كل باب“، حيث وجهت رسالة لمخرجه أحمد خالد أمين، ونشرت نجلاء، بوستر الحكاية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “مبروك أحمد خالد أمين .. عمل رائع.. بجد رائع”.

وتُعد “يوم من الأيام” هي الحكاية الثانية من مسلسل “ورا كل باب”، ويخوض بطولتها النجوم أحمد خليل ويوسف عثمان وعابد عناني وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، مسلسل “ورا كل باب” يعتمد على الحكايات المنفصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتُعرض على مدار أسبوع، وهو فكرة يسري الفخراني.

على جانب آخر، تشارك الفنانة نجلاء بدر في دراما رمضان المقبل بمسلسل “بين السماء والأرض” بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، درة، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، والقصة للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.