زوج هازال كايا يفاجئها بعقد ألماس بمناسبة انجابها.. اليكم سعره

في خطوة مميزة مليئة بالحب، اهدى علي أتاي زوجته النجمة التركية ​هازال كايا​ عقد ألماس يبلغ سعره 20 الف دولار أميركي، وذلك بمناسبة انجابها، اذ انه حضر الى المستشفى وأعطاها اياه بوجود أمها.

الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد عرفت الشهرة والنجومية في الشرق الاوسط من خلال 3 مسلسلات، “الحلم الضائع”، “العشق الممنوع” و “أسميتها فريحة”، وقد حققت اعمالها نجاحا كبيرا، وعلى صعيد الشخصي تزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي في شباط /فبراير 2019 بعد ان جمعتهما علاقة عاطفية لسنوات طويلة.