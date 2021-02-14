حرص رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي على الدفاع عن زوجته هيا الغماس، صاحبة حساب سوالف هيون، حيث نشر فيديو أكد فيه أن زوجته ظهرت بالخطأ لكن بشكل لائق أمام الجمهور مطالبا الجميع بعدم تداوله.

وقال: اطلعت صورة زوجتى تو بالغلط لكن الحمد لله هي ما زوجها وما في أي شي يزعل، اللى يزعل أن البعض ياخد الصورة ويحطها في موقع عام لأن ما احد يرضى ان زوجته أو اخته أو أمه تطلع بها الطريقة لأنه ما حدا يرضى بها الشيء.

كما طلب زوج هيون الغماس من الجمهور حذف الفيديو وعدم تداوله بخاصة وأن الصورة ظهرت بالخطأ كما عبر عن سعادته لأن العديد من الأشخاص أرسلوا إليه وطلبوا منه حذف الفيديو حيث تظهر زوجته خلاله وأضاف أن زوجته لم تكن تنوي نشر الفيديو وبدلاً من حفظه على الهاتف قامت بنشره عن طريق الخطأ ولم تتمكن من حذفه إلا بعد مرور ساعة كاملة على نشره لأن الهاتف أصيب منعها من القيام على الفور.

وختم كلامه رجل الاعمال السعودي كلامه بتهديد صريح لأي شخص يقوم بنشر فيديو زوجته لانه بذلك سوف يُعرض نفسه للمسائلة القانونية لأن هذا التصرف مخالف لقانون البيانات المعلوماتية لذلك يجب على الجميع الحذر حتى لا يقع في أي مشكلة.

وكان قد تصدر هاشتاغ سوالف هيون موقع تويتر في السعودية وعدد من دول الخليج بعد نشرت مشهورة “سناب شات” السعودية هيا الغماس فيديو يجمع بينها وبين زوجها لأول مرة حيث ظهرت ملامحها بالخطأ خلال التصوير لتقوم بحذفه بعد وقت قصير إلا أن الفيديو تم تداوله بشكل واسع جداً .