احتفلت الإعلامية اللبنانية، هيلدا خليفة بتخرج ابنها “شون مدبّر” من المدرسة ضمن مراسم بسيطة أقامتها المدرسة الثانوية.

وشاركت هيلدا خليفة مجموعة صور عبر حسابها في “إنستغرام”، وثقت تلك المناسبة، إذ ظهرت رفقة ابنها في أكثر من لقطة، كما نشرت صورة جمعتهما بابنها وزوجها مارك مدبّر، خلال الاحتفال.

صُورة هيلدا وابنها تم تداولها على نطاق واسع بين صدمة من الجمهور الذي لم يكن يعلم أن أولادها اصبحوا بهذا العمر خاصةً أن والدتهم ما تزال محافظة على جمالها وتبدو كأنها في العشرينات من العمر.

المُلفت ايضاً كان تداول صُورة لزوجها رجل الأعمال اللبناني مارك مدب وابنتها سيينا التي تبلغ من العمر 15 عاماً بظهور نادر، وانهالت التعليقات بالغزل على وسامة زوجها وجمال ابنتها.

يذكر أن خليفة كانت غائبة عن الساحة بعد أن توقف عرض برنامج المواهب ستار أكاديمي إلا أنها كسرت الغياب بعد أن أطلت نهاية سنة 2020 من خلال مهرجان الجونة واختارت فستان أخضر من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب، ونسقت مع الفستان حزام باللون الأسود وأقراط من نفس اللون واكتفت بتسريحة بسيطة أظهرت معالم وجهها بشكل جميل.

وشهد العام الجاري 2021؛ احتفال العديد من نجوم الفن بتخرج أبنائهم، وشارك هؤلاء النجوم هذه الفرحة مع جمهورهم، منهم الفنان المصري إدوارد، والفنان أحمد زاهر، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة وفاء عامر.