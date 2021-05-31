كشفت الفنانة البحرينية زينب العسكري عن اصابة ابنتها ووالدتها بفيروس كورونا “كوفيد 19” وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زينب العسكري في مقطع الفيديو وهي تبكي “تخيلوا قطعة مني ابنتي الصغيرة صابها الفيروس شعور يخوف بصراحة واتمنى المرض يكون فيني ولا يكون فيها”.

وعن حالة والدتها الصحية كشفت زينب العسكري انها تخضع لغسيل الكلى قائلة “اضطرينا نوديها لانها يعني لازم تروح ما نقدر نعالجها في البيت وهي تسوي غسيل كلى”.

وتابعت “وصلت أمي للمستشفى وخذوها عني تخيلوا تظرتها لي والله العظيم مو طبيعية تعور كأنها تقول لا تخليني وحسيت كأني خذلتها”.

وكانت زينب العسكري قد أشادت منذ ايام بقرار الحكومة البحرينية بتطبيق اجراءات احترازية جديدة للوقاية من فيروس كورونا مطالبة الجميع بالتعاون للتخلص من هذا الوباء.