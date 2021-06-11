شاركت الفنانة البحرينية زينب العسكري مقطع فيديو عبر حسابها في سناب شات، احتفلت فيه بتعافي والدتها وخروجها من المستشفى، بعد وعكة صحية ألمت بها مؤخرا.

وعلقت العسكري قائلة: “الف الحمدلله على سلامة أمي الغالية.. أسال الله العظيم رب العرش العظيم.. أن يمتعها بالصحة والعافية أحبابي إن قلت شكرًا فشكري لن يوفيكم، حقكم”.

وأضافت: “شكرًاَ لدعواتكم الصادقه شكرًا لكم على ما قدمتموه لي من أحاسيس صادقة نابعة من قلوبكم؛ حفظكم الرحمن ولا حرمني الله منكم أخوة وأخوات، أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، ودام الله عطاءكم وأسعد قلوبكم الجميلة”.

كما استعرضت بعض الهدايا التي أهدتها لأمها، وكشفت أن والدتها تحتفظ بالهدايا في غرفتها؛ ما عرضها لانتقادات من قبل المتابعين الذين اتهموها بالاستعراض من خلال احتفالها بالظهور مع والدتها وتقبيل يديها ورأسها أمام الجمهور.

لكنها ردت على الانتقادات بالقول:”أكيد بقولها للعالم كلهم شوفوني وانا ابوس أمي ودنيتي وجنتي وافتخر بحبها لي وحبي لها، وبين الأم وبنتها وعيالها ما في رياء والله يعلم بما في القلوب، أما القلوب الخالية من هلا حاسيس الحلوه صعب تستوعب فرحتي وشوفه أحبابي لهالفرحة في عيوني وشوفي كل التعليقات”.

وكانت زينب العسكري قد كشفت عن إصابة ابنتها بفايروس كورونا المستجد مؤخرا، وبدت متأثرة تماما لذلك، خاصة وأن والدتها أيضا في المستشفى بسبب غسيل الكلى.