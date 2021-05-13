حرصت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري على معايدة جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الفطر فشاركت مقطع فيديو اظهر عيديتها لبناتها بهذه المناسبة.

وظهرت في الفيديو صورة لـ زينب العسكري كتب عليها “عيديه ام الزين والحلا والغلا غير” وحولها عشرات من العلب على شكل أموال بحرينية فيما كانت ابنتها تحمل علبتين منهم.

وعلقت زينب العسكري على الفيديو كاتبة: “أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم ، وجمعنا وإياكم على خير .. عيدكم مبارك احبابي الغالين ”.

غير ان الفيديو استفز المتابعين حيث تساءل احدهم “عليكم الله هاي صدك فلوس منين الها هلكد !؟” فيما قال اخر “ذي علبه مصممه على شكل فلوس من برا وجوا وجواها العيديه والله حلوه الفكره ”.

كما نشرت فيديو اخر علقت عليه: “عيدك بلمبارك يا محبوب عساك في انس و مسرات حبك بلوح القلب مكتوب لو تطوي الايام صفحات”.

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