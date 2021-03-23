فاجأت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري متابعيها بظهورها في مقطع فيديو وهي تعلق على قضية منى السابر والدة الفنانة حلا الترك حيث انتقدت الام بسبب موقفها ولجوئها الى التشهير بابنتها.

وقالت زينب العسكري: “إن السجن بالنسبة لي أرحم من أن أشوِّه سمعة بنتي”، مشيرة إلى أنها لو كانت ابنتها شخصياً في مكان حلا الترك لما قامت بلومها لسبب واحد، أن فطرة الأم لا تدفعها لأن تتحدث عن ابنتها بالسوء؛ لأن السجن أرحم من تشويه صورة بنتها.

وشددت زينب على أنها بإحساسها ستعرف لماذا وصلت ابنتها لهذه المرحلة! وتحدثت عن أن حلا الترك فعلياً قد تكون عانت من مشاكل غير طبيعية، من خلال التشتت بين عدة أطراف،

وأضافت زينب في انتقادها لمنى السابر أن الأم لا يمكن أن تضع ابنتها في سمعة ومكانة سيئة لدى المجتمع لدرجة أن الناس تنفر منها مجتمعياً؛ كونها تسببت في سجن والدتها.

ووجهت زينب العسكري رسالة إلى منى السابر، قائلة لها: “هذي ابنتك.. ومهما حصل انتي لازم تثقين ما الذي زرعتيه في حلا الترك طيلة السنين الماضية”.

وتطرقت زينب إلى أن الأبناء مسؤولية وأمانة، لا نقبل لهم الإساءة من الغير، فكيف نجعل الناس تسيء لهم، مشيرة إلى أن القضية لو تمَّ حلها بشكل ودي لكان أفضل من الإساءة إلى السمعة،

وتساءلت زينب العسكري عن أن حلا لديها 19 عاماً، فكيف لها أن تفكر بالفلوس وتطالب والدتها بها لتضعها بالسجن!

وطالبت زينب منى السابر بأن تفكر للحظة لماذا وضعت ابنتها في هذا الموقف، ولماذا وضعتها في هذا الموقف والحالة النفسية السيئة! وأشارت زينب إلى أن منى السابر بإمكانها كسب تعاطف الناس بطريقة أخرى، وهي أم، وتعرف كيف تكسب التعاطف، واختتمت حديثها بأن هناك أموراً لا يمكن للعقل تقبُّلها!