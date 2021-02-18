كشفت الفنانة البحرينية زينب العسكري عن سبب عودتها للأضواء مرة أخرى منذ إعلان إعتزالها التمثيل في 2009 وذلك من خلال تدوينة عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت زينب العسكري على حسابها على انستغرام أثناء جولتها بأحد الأحصنة كاشفة عن حبها للفروسية وعلقت عليها كاتبة: “رحلة جميلة مع اسطبل المستقبل ،،استرجعت فيها ايامي الجميله مع الفروسية”.

كما تحدثت زينت العسكري في تدوينة اخرى عن سبب عودتها للفن قائلة “”من يتساءل عن سبب عودتي للأضواء يصعب أن يفهم أن الأضواء لا تنطفئ بوجود أحباب حولك، أحباب يجعلونك شمعة لا تنطفئ بمحبتهم واحتضانهم لك وتقديرهم لمشوار قدمت لهم فيها رسائل جميلة، اختفت عن الإعلام ولكني لم أختفٍ من قلوب احباب بهم أصبحت زينب العسكري شمعة لا تنطفئ”.

واستقبل المتابعون عودة زينب العسكري بحفاوة كبيرة ورأي بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تبدو أكثر جمالاً وشباباً من دون الحجاب فيما أشار آخرون إلى العكس مشددين على أنها أكثر احتشاماً بغطاء الرأس.

وجاءت التعليقات معبرة عن سعادة الجمهور فقالت متابعة :” اللي نورت تويتر، وطول عمرك شمعة والله منورة الدنيا وقلوب احبابج بعد.. عسانا ما ننحرم من هالإطلالة إلي تتميز يوم بعد يوم”، في الوقت الذي طالب البعض الأخر بعودتها للتمثيل مرة أخرى، فعلقت متابعة :”‎‎ليش ما ترجعين للتمثيل وش فيها.. التمثيل مهنة راقيه جداً وهذا انتي دايم تطلعين في الإعلام وتتصدرين يعني مشتاقه للكمره وش يمنع إنك ترجعين تمثلين”. وعلق البعض على تغير ملامح زينب العسكري وجهها متسائلين عما إذا أجرت عمليات تجميل.

وكانت زينب العسكري قد ظهرت قبل ذلك في صورة جمعتها وبناتها الثلاثة وعلقت عليها كاتبة: “بناتي أميراتي لم ولن أرى أجمل منهم في قلبي هم من جعلوني ملكة بحبهم لي ,,هم اجمل من في الوجدان ، واختياري لاسمائهم كان اثبات لعمق حبي لهم (الزين ) اول هديه من الرحمن زينت كل حياتي بوجودها (والحلا) ثاني عطايا الرحمن وبها حياتي زادت حلًا وحلاوه (والغلا )اغلا مافي حياتي وغالية بغلاة اخوتها”.