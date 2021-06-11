أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قلق متابعيها بعد نشرها صورة كشفت من خلالها عن خضوعها لعملية جراحية.

وظهرت زينب فياض في الصورة ممدة على السرير من داخل احد المستشفيات بالكويت، وعلقت على كاتبة: «وصار موعد العملية دعواتكم».

وقد اثارت زينب فياض قلق متابعيها بعد نشرها هذه الصورة هاصة انها لم توضح سبب إجرائها للعملية غير ان البعض اوضح انها تخضع لعملية تجميل في الانف.

كما نشرت زينب فياض، عبر خاصية الستوري الانستجرام الخاص بها، فيديو قالت من خلاله «لم اخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العمليى وتوكلي على الله».

يذكر أن ابنة هيفا وهبي، زينب فياض، نجحت في لفت الأنظار إليها بفضل إطلالاتها الموفقة وجمالها الذي يشبه والدتها، وهو ما يؤكد عليه الجمهور دائماً. ومؤخراً نشرت زينب صورة لها عبر حسابها على “إنستغرام” وهي ترتدي فستاناً باللون الخردلي الطويل، وبدت فيه بكامل أناقتها.