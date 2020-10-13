تحرص زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها على حسابها على انستغرام بإطلالات جديدة تستعرض فيها اناقتها.

وفي احدث اطلالاتها، تألقت زينب فياض بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية توب باللون الأبيض المميز يكشف عن خسارتها للوزن، مع بنطال كلاسيكي بيج، ووضعت الجاكيت أعلى كتفيها بطريقة لافتة حذاء ذا كعب عالي باللون البيج يبرز جمالها الأنيق.

وعلقت ابنة هيفاء وهبي، والتي تطلق على نفسها اسم “زازا”، على الصور كاتبة: “وهيدا لوك اليوم كتير بيهمني رأيكن حبيتوا”.

وكانت زينب فياض قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 27 مع ابنتيها في المنزل، في اغسطس الماض، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمجموعة صور الاحتفال.

ونشرت زينب فياض صورة لها مع ابنتيها وهي تحمل قالب الحلوى وعلقت كاتبة: “معلقة: “شكرا من قلبي على معايداتكم وكلامكم الحلو بحبكن كتير كتير.. وطبعا فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل ألوان السعادة.. rahaf وdaniella الله يحميهن يا رب ويعطيكن أضعاف سعادتي ويحمي أولاد الجميع”.