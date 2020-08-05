طلبت زينب فياض من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لوالدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد تعرض منزلها للدمار الشديد جراء الانفجار الذي هز أجاء العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

وعبر خاصية القصص المصورة بحسابها على Instagram، كتبت زينب فياض “اللهم إني استودعك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم احفظ لي أبي وأمي.. يا رب استودعك قلبهم لا يؤذيه بلاء الدنيا”.

وكان هيفاء وهبي قد شاركت جمهورها صورا وفيديو من منزلها الذي شهد خرابا وأرفقته بالتعليق: “نحن كلنا بخير، الحمدلله، قدر الله وما شاء فعل. بيتي جنب الانفجار”.