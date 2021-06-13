خضعت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لعملية جراحية مساء السبت 12 يونيو، وكانت اعلنت عنها دون الكشف عن تفاصيلها.

لكن حرصت زينب فياض أن تشارك مع جمهورها فيديو بعض العملية وتخلصها من أثار المخدر الخاص بالعمليات لتكشف أنها خضعت لعملية جراحية في أنفها.

ونشرت زينب فيديو لها عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستجرام” ومازالت أثار العملية واضحة بشكل كبير على وجهها وتضع القطن والشاش الجراحي على أنفها.

وعلقت زينب كاتبة:”لكل حدا اتطمن وسأل عني هيدا الشي كتير بيعني لي الحمدلله انا صرت احسن الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة، وطبعاً شكرًا من قلبي للدكتور منذر العجمي اللي سوى لي العملية في الكويت”.

وكانت زينب فياض قد نشرت قبل ذلك صورة لها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام وهي على سرير المستشفى قبل لحظات من دخولها إلى غرفة العمليات وعلقت عليها: “وصار موعد العملية دعواتكم”.