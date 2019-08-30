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زينة بإطلالة مثيرة وجريئة بالاحمر!

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زينة

زينة

نشرت الفنانة المصرية زينة رضا مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها علىلا انستغرام ظهرت فيها بإطلالة مثيرة وجريئة باللون الاحمر.

وتألقت زينة بفستان بكم واحد معاكس لفتحة الساق العالية فيه، نسّقته مع ساعة يد بيضاء، وقلادة زرقاء ونظارات شمس زرقاء أيضاً.

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لا تضيع وقتك في البحث عن إرضاء الآخرين ، كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك ❤️

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

 

غير ان وضعية جلوس زينة زينة أمام عدسة الكاميرا عرضتها لبعض الإنتقادات، بسبب جرأتها.

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