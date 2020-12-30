نشرت الفنانة ” زينة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علقت من خلاله عن ما تعرضت له الفنانة ” يسرا اللوزي ” من تنمر من جانب أحد المتابعين في تعليق له خلال الساعات القليلة الماضية الذي أساء لها ولإبنتها واصفا إياها ب ” أم الطرشة ” .

وتضمن المنشور صورة تعليق هذا الشخص ورد يسرا اللوزي عليه .. وكتبت زينة في تعليقها على ذلك : ” عارفين يعني إيه أم .. يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسئولية وحاجات كتير مالهاش وصف .. عارفين يعني إيه طفل أو طفلة .. يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب ” .

وتابعت : ” عارف يعني إيه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كده يعني إنت لا شيطان ولا بني ادم إنت حاجه مالهاش وصف .. إنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لإن أي مخلوق حتي الشيطان أشرف منك .. إنت وأمثالك مكانكم المجاري ولو إن المجاري فيها كائنات حية أشرف منك ” .

وأضافت زينة : ” الطفلة دي ميزها ربنا واختبر أمها إختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف أمثالك .. منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمة والإنسانية ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” يسرا اللوزي أنا فخورة جدا بيكي .. ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها أحسن بنت في الدنيا ” .