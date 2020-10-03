شاركت الفنانة المصرية “زينة” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة نشرتها لأول مرة لتوأمها “زين وعز” نجلي الفنان أحمد عز، رغم تحفظها الشديد على نشر أيّ صور خاصة بهما أو واضحة في أي مناسبة سابقة، ولكن هذه المرة خالفت زينة التوقعات وفاجأت الجمهور بصور لطفليها على الممشى البحري بإحدى القرى السياحية في مصر.

وأرفقت زينة تلك الصورة بالتعليق، هنئت من خلاله طفليها بعيد ميلادهما الموافق أمس 2 أكتوبر (تشرين الأول).قائله: “أنا اتولدت من 7 سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل.. يا رب احميهم واحفظهم”

وأضافت زينة في رسالة المعايدة لإبنيها: “يا رب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية، وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم.. أحمدك وأشكرك يا رب.. لا أملك غير الشكر لله وحده Happy happy happy birthday to my love.. العمر كله يا رب، والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال، ربنا يحفظهم”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي زينة مع رسالتها، حيث علقت الفنانة إيمي سالم على معايدة طفلي زينة قائلة:”حبايبي العمر كله يا رب في صحة وسعادة”. بينما كتبت لها الفنانة رشا مهدي: “كل السعادة والصحة والخير وعقبال مليون سنة”.

صورة آخري متداولة لأحد طفلي زينة وأحمد عز

في سياقٍ آخر، ألغت محكمة جنح مستأنف، الحكم الصادر سابقا بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، 6 أشهر، واكتفت بالغرامة المالية فقط وقدرها 10 الآف جنيه، كما خفضت قيمة الغرامة على محمد رضا اسماعيل شقيق زينة من 10 الآف جنيه الى 75 جنيه، وذلك فى واقعة المشاجرة بالساحل الشمالى التى وقعت بين نسرين والفنان أحمد عز، وجاء حكم المحكمة بعد استئناف النيابة على الحكم الصادر أول درجة.

كانت المحكمة قد أصدرت سابقا حكما بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وبراءة الفنان أحمد عز، فى واقعة المشاجرة بالساحل الشمالى فى أكتوبر 2019، كما قضت بمعاقبة محمد شقيق زينة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيهاً.

وعلى الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر ما قدمته زينة كان “مسلسل جمع سالم”، في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبدالعزيز، وريم البارودي، محمد ‏شاهين، محمد علاء، رنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.