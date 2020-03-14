زينة توجه رسالة عتاب إلى والدها الراحل : ” إنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم “

نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لوالدها الراحل توجه من خلالها رسالة إليه تعاتبه على رحيله عنها .
فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك إني بقالي 12 سنة مشوفتكش وكأنه بإيدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض .. إنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا .. إنت أكيد مبسوط بس أنا لا ” .
وتابعت : ” المهم راحتك بس وحشتني أوي ومفيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده وملهاش لازمة الدنيا .. الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي .. وتكون عارف إن زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي إحنا كمان عايشين علشانك ” .
وأضافت زينة : ” دلوقتي إخواتي أحلى ذكرى من ريحتك وصلبك يا غالي .. أرجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا ويرحم كل أب يا رب ” .
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من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض …أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم منغيرك يا بابا …أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجه منغيرك صايصة كده ومالهاش لازمه الدنيا الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف ان زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي ومتغرب وشقيان علشان تعيشنا كويس… احنا كمان عايشين علشانك دلوقتي اخواتي احلي ذكري من ريحتك وصلبك يا غالي …ارجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلي مخلوق في قلبي وعقلي أبويا 💔 ويرحم كل أب يارب 💔