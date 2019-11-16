زينة يازجي ترد على وئام وهاب: “عيب وجنون”

ردت الاعلامية السورية زينة يازجي على تغريدة للسياسي اللبناني وئام وهاب دعى فيها الى استغلال اللاجئين السوريين لتحصيل المساعدات على طريقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

نشرت زينية يازجي تغريدة لوئام وهاب قال فيها: “نكون ساذجين إذا إعتقدنا أن أموال سيدر لن تأتي إذا لم يعد الحريري فهذه الأموال آتية ليبقى النازحون عندنا وتكفي باخرتان محملتان بالنازحين في البحر لنحل كل شيء ألم يفعل ذلك أردوغان ليبتز أوروبا ؟ نحن لسنا بحاجة للحريري بل بحاجة لقرار جريء”.

أليس هناك قانون لمعاقبة من يقوم بالتحريض على القتل؟ أم طالما ضد اللاجئين فلا بأس، ضعفاء و مكسر عصا! و يحكي عن أردوغان و كيف استغل اللاجئين، و كأن مسؤولي لبنان بحاجة لدروس كيف يستغلون و يبتذون… عيب و جنون أكيد بس صار لازم يصير جريمة كمان انك تحكي هالحكي! #اللاجئين #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/GLMmTCqPit — Zeina Yazigi (@zyazigi) November 16, 2019

وقالت زينة يازجي تعليقا على كلام وهاب: “أليس هناك قانون لمعاقبة من يقوم بالتحريض على القتل؟ أم طالما ضد اللاجئين فلا بأس، ضعفاء و مكسر عصا! و يحكي عن أردوغان و كيف استغل اللاجئين، و كأن مسؤولي لبنان بحاجة لدروس كيف يستغلون و يبتذون… عيب و جنون أكيد بس صار لازم يصير جريمة كمان انك تحكي هالحكي!”