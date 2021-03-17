خرجت الفنانة ” سارة التونسي ” بمنشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن قرارها بمقاضاة شركة ” العدل جروب ” للإنتاج الفني .

وذلك بعد إتهامهم لها بالعمل بدون تصاريح نقابية مما أدى إلى وقوع بعض المشاكل أثناء تصويرها مسلسل ” حرب أهلية ” والاستغناء عنها بعد تصوير عدد من المشاهد واستبدالها بالفنانة ” أروى جودة ” .

فكتبت سارة التونسي في منشورها : ” احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة أعتذر لأنني لم أخوض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية وبخصوص ما حدث وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية ” .

وتابعت : ” وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت لكن كلي ثقة في القضاء المصري .. لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية والمهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر ” .

وأضافت التونسي : ” فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والإدعاءات سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة ” .

واستكملت : ” أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالإحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة ” .

يذكر أن مسلسل ” حرب أهلية ” يشارك في بطولته كلا من : يسرا وباسل خياط وأروى جودة ومايان السيد وجميلة عوض .. ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز .. ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021 .