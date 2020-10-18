قامت المنتجة ” سارة الطباخ ” المالكة لشركة ” إيرث برودكشن ” الوكيل الحصري للمطرب ” محمد الشرنوبي ” بتحرير محضر ضده في قسم شرطة الهرم وذلك على خلفية غناء الشرنوبي في إحدى حفلات الزفاف مساء يوم الجمعة الماضي دون الحصول على موافقة الشركة .

كما اتهمت أيضا سارة الطباخ في المحضر ” خالد كمال ” بانتحاله صفة مدير أعمال محمد الشرنوبي مؤكدة على إنها سوف تحرك ضده دعوى قضائية .

وسبق وأن حذرت المنتجة سارة الطباخ جميع الشركات الإنتاجية ومتعهدى الحفلات من التعامل مع محمد الشرنوبي حتي لا يتعرضون للمسائلة القانونية لأن عقد الفنان مازال ساريا وكافة إدعاءاته التى يروجها مع الشركات والمعلنين عن فسخ تعاقده باطلة ويحاول توريط الشركة مع الشركات الإنتاجية والمتعهدين .

وأوضحت أنه لزم التنويه بأن شركة إيرث برودكشن هى المنوط بها فقط التعاقد على الحفلات والأفراح والأعمال التمثيلية والإعلانية وحتى الظهور الإعلامى طبقا لبنود العقد .

وعلى الجانب الآخر خرج المطرب محمد الشرنوبي ببيان له يتهم من خلاله سارة الطباخ بالتشهير به بعد إحيائه لهذا الحفل وفشلها في إلغائه .. وأكد على إنه حصل على جميع الموافقات من نقابة الموسيقيين ودفع جميع الرسوم المطلوبة .

وأشار بيان الشرنوبي إلى قيامه بإجراءاته القانونية ضد المنتجة دفاعا عن حقوقه الأدبية والمالية التي كفلها له القانون .

وأعرب الشرنوبى عن تقديره للنقابات الفنية الثلاث ( التمثيلية والسينمائية والموسيقية ) وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالحه بعدم منعه من مزاولة مهنته ومنع الشركات من التعامل معه وذلك في الشكوى التي قُدمت ضده من المنتجة سارة الطباخ .