احتفلت الفاشينيستا الكويتية ​سارة الكندري​ بعيد ميلاد زوجها ​أحمد العنزي​ الأحد، عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، موجهة له رسالة رومانسية عبرت فيها عن حبها وامتنانها له .

ونشرت سارة الكندري صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة :”اليوم ميلاد أعظم رجل في الدنيا، أحنّ قلب، بطلي وحبي الأول والأخير سندي سبب قوتي وثباتي”.

لكن العنزي تفاجأ بالهدايا الثمينة التي قدمتها له زوجته، وشارك متابعيه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية القصة بدا فيها وهو مغمض العينين فيما كانت زوجته سارة تقوده لتطلب منه لاحقاً أن يفتح عينيه ليرى المفاجأة التي حضرتها له، وذهل العنزي بالهدية وهي عبارة عن سيارة جيب رباعية الدفع، لكنه لم يصدق في البداية أن السيارة له وسألها لتجيبه ممازحة إياه :”هذا إيجار لمدة يوم واحد فقط”، ثم أكدت أنها له.

ولاقى الفيديو ردود فعل مختلفة، فالبعض اتهمها بتقليد الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود التي نشرت مقطع فيديو من قبل وهي تتلقى هدية عبارة عن نفس السيارة ولكن باللون الأسود، كما انتقد البعض رد فعل زوجها تجاه المفاجأة.





