فاجأت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، متابعيها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن أول ظهور لابنتها “سكر” وذلك بعد قرابة شهرين فقط من ولادتها.

جاء ذلك خلال احتفال سارة الودعاني بعيد ميلاد ابنها الأكبر “سعد”، حيث أقامت له احتفالًا أسريًا ضخمًا وثقته بمقاطع فيديو وصور عبر خاصية “الاستوري” في “إنستغرام”، وسط تفاعل واسع من جانب متابعيها الذين دونوا تعليقات بالآلاف وحظيت الصور على “لايكات” قاربت الـ40 ألف في ساعتين فقط. وارتدت “سكرة” وشقيقها “سعد” الزي السعودي خلال الاحتفال، إذْ حضعا لجلسة تصويرية وثقت هذا الحدث الذي حرصت سارة الودعاني على أن يخرج بشكل لافت للنظر وعلقت: “يارب يحفظهم يارب بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله.. كل عام وانت حبيبي”

وعبر حسابها في “تويتر” نشرت صورتين أيضًا وعلقت: “بسم الله ما شاء الله عليكم هذا من فضل ربي ولا حول ولا قوة الا بالله”، فيما استحوذ الاسم والزي على حديث المتابعين الذين وصفوا اسمها بأنه يشبه الراقصات، بينما دوّن مشهور مواقع التواصل المعروف عز بن فهد تعليقًا قال فيه: “يازينهم ما شاء الله”، بينما أكد البعض أنها نسخة عن والدتها. ومما جاء في أبرز التعليقات: “سكر اسم رقاصة”، و”ماشاء الله تبارك الله مدري كيف يطيعك قلبك وتطلعينهم قدام البشر الناس بالوقت هذا ما تعطي خير أبدًا عاد الحين بالوقت هذا المشاهير ما عندهم محتوى وصار الأطفال محتواهم، الله الله بأذكار الصباح والمساء وحصنيهم بذكر الله دايم”، و”كوبي بيست انتي في بطنك طابعه تطبع الشكل ولا كيف”.

بسم الله ما شاء الله عليكم هذا من فضل ربي ولا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/CwYGp8LSrP — سارة الودعاني (@sarah_wad3ani1) February 20, 2021

وأعلنت الودعاني منذ حوالي شهرين عن وضعها لمولودتها الثانية، مشيرة إلى أنها اختارت لها اسم “سكرة”، حيث نشرت صورة لمولودتها فور ولادتها حينها داخل المستشفى، وذلك عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، وعلقت: “الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة.. رزقنا ربي باجمل العطايا (سكرة).. اللهم انباتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا”. وكانت خبيرة التجميل سارة الودعاني قد ظهرت مؤخرًا وهي تتحدث إلى الجمهور عن مراحل حملها وكيف أن ملامحها تغيرت وتبدلت تماماً لكنها مستوعبة أنه أمر طبيعي أن يؤثر الحمل على شكل وملامح أي فتاة ولا تريد أن تتدخل في الأمر إطلاقًا.

ونشرت “الودعاني” مقطع فيديو بوجه ممتلئ وأكدت فيه أنها تأكل ما تحبه وتريده طول فترة الحمل ولا تحرم نفسها لكنها في الوقت نفسه لا تبالغ فيتناول الطعام حتى تحافظ على وزنها خلال فترة الحمل، حتى أنها تحدثت عن شعورها بالخوف من زيادة الوزن خلال الحمل لكنها دائماً تُذكّر نفسها بأنها بعد إنجاب طفلها الثاني ستخسر هذا الوزن. وكان البعض خلال لقاء سارة مع جمهورها قد سألها عن سبب انتفاخ وجهها ككل خصوصا الشفاه لكنها ردت بطريقة لطيفة وأكدت أنها ستعود لطبيعتها بعد الولادة وفمها أيضاً سيعود لحجمه الطبيعي كما أنها سترتدي بعض الإطلالات الأنيقة والتي تناسبها.