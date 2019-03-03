سارة نخلة تعلن براءتها من تهمة الاعتداء على حماتها!

كشفت ملكة جمال سوريا الفنانة سارة نخلة عن حكم المحكمة بخصوص اعتدائها على حماتها، والدة الفنان أحمد عبدالله، بالإضافة إلى الادعاءات الكاذبة التي تعرضت لها من زوجها وعائلته، وذلك عبر منشور كتبته على حسابها على انستغرام.

وقالت نخلة: “مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالي، ربنا أظهر الحق وزهق الباطل، ورغم البراءة الأولى ولكنهم استأنفوا براءتي التي لم تعجبهم، الأستاذ ووالدته التي ادعت أنني ضربتها في منزلي إزاي معرفش بصراحة”. وأشارت إلى أن عائلة زوجها حاولوا إضعاف موقفها في المحكمة من خلال تزوير تقارير طبية كاذبة على حد قولها، وأضافت: “بعد خمس شهور محاكم اليوم ربنا أظهر الحق للمرة الثانية رغم كل محاولاتهم من تزوير تقارير طبية وادعاءات كاذبة، إلا أن ربنا كبير، اليوم القضية انتهت واتقفلت بالبراءة لصالحي”.