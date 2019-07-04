ساموزين يعيد غناء ” أنا ليك ” في كليب جديد

نشر المطرب ” سامو زين ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو يتضمن برومو لأغنيته الجديدة ” ورد البستان ” .

وصورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب وأعلن عن طرحها قريبا .

وغنى سامو زين في الفيديو مزيجا من أغنية ” أنا ليك ” التي غناها في بداية مشواره الفني مع الأغنية الجديدة ” ورد البستان ” .. كما ضم الفيديو مشاهد من فيديو كليب أغنية ” أنا ليك ” .

يذكر أن آخر أعمال ساموزين كان ألبوم ” لو عمري يرجع ” الذي ضم 8 أغنيات .. كما ظهر كضيف شرف فى الموسم الرمضانى لهذا العام من خلال مسلسل ” بدل الحدوتة 3 ” من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم .