ساموزين يعيد غناء ” أنا ليك ” في كليب جديد

نشر المطرب ” سامو زين ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو يتضمن برومو لأغنيته الجديدة ” ورد البستان ” .
وصورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب وأعلن عن طرحها قريبا .
وغنى سامو زين في الفيديو مزيجا من أغنية ” أنا ليك ” التي غناها في بداية مشواره الفني مع الأغنية الجديدة ” ورد البستان ” .. كما ضم الفيديو مشاهد من فيديو كليب أغنية ” أنا ليك ” .
يذكر أن آخر أعمال ساموزين كان ألبوم ” لو عمري يرجع ” الذي ضم 8 أغنيات .. كما ظهر كضيف شرف فى الموسم الرمضانى لهذا العام من خلال مسلسل ” بدل الحدوتة 3 ” من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم .
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Ward Elbostan – ورد البستان Soon – Summer 2019 صيف ٢٠١٩ قريبا Directed by : @ismailalabrass