علق الاعلامي المصري عمرو اديب على الازمة الجديدة لمواطنه الفنان محمد رمضان حول منحه شهادة دكتوراة فخرية من احد المعاهد في لبنان ثم سحبها منه بعد الجدل الذي اثير في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر عمرو اديب في تغريدة، كتبها عبر حسابه على تويتر، بواقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب محمد رمضان في فصله من العمل ورفض إعطاءه مبلغ التعويض المادي الذي حصل عليه من المحكمة بالإضافة إلى ظهور محمد رمضان مع ممثل إسرائيل.

لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته فى رقبته العمر كله . ربك مش حيسيبه سنه كامله لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل فى فشل وكذب فى كذب . واي كذبه تتحول لفضيحه كبيره فى ساعات قليله جدا . سبحان الذي لا يغفل ولا ينام — Amr Adib (@Amradib) August 27, 2021

وكتب عمرو اديب في تغريدته: “لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته فى رقبته العمر كله . ربك مش حيسيبه سنه كامله لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل فى فشل وكذب فى كذب . واي كذبه تتحول لفضيحه كبيره فى ساعات قليله جدا” ثم ختم تغريدته بالقول: “سبحان الذي لا يغفل ولا ينام”.

وكان قد أعلن ”المركز الثقافي الألماني الدولي“ في لبنان ”تراجعه“ عن الخطوة التي أقدم عليها، يوم الخميس، بمنح الفنان المصري محمد رمضان شهادة الدكتوراة الفخرية.

وأصدر المكتب الإعلامي التابع لرئيس مجلس إدارة المركز للدكتور محمود الخطيب، اليوم الجمعة، بيانًا ”يعتذر“ فيه للشعب المصري عن منح المركز محمد رمضان، شهادة الدكتوراة.

وأكد الدكتور محمود الخطيب أن ”مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر للشعب المصري حكومة وجيشًا عن تكريم المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز“.

واستذكر البيان حادثة الطيار المصري بالقول: ”لم نكن نعلم أبدًا، أبدًا، أبدًا، الحادثة المؤسفة للطيار المصري والتي ندينها ونشجبها ونستنكرها، كما نستنكر كذلك لقاء محمد رمضان وتصويره مع مطرب وممثل صهيوني، لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارًا بسحب شهادات التكريم من محمد رمضان مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك“، بحسب صحيفة ”الشروق“ المصرية.