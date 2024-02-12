فيديو بـ عنوان : “بعد أن تنبأت بطلاقها من العوضي.. توقعات جديدة من ليلى عبد اللطيف لـ ياسمين عبد العزيز”،عرضه قناة العربية مصر خلال أحد تقريرها

توقع جديد من خبيرة الابراج لـ ياسمين عبدالعزيز

وجاء في التقرير أن خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف، توقعت أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، لن تعيش بفردها في الفترة المقبلة وسيكون معها شريك حياة “ هتتجوز” وسيكون لها طفل.

وأشارت إلى أن العلم عن الله، ولكن الحب سيدق باب ياسمين عبد العزيز، وسيكون لها طفل، بعد زواجة جديدة.

من جهة ثانية، تصدر أحمد العوضي محركات البحث جوجل بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى وقيام الفنانة ياسمين عبد العزيز بزيارته للاطمئنان على حالته.

اول تعليق من احمد العوضي على زيارة ياسمين عبد العزيز له

علق أحمد العوضي على زيارة طليقته ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى خلال مداخله هاتفيه على مع الاعلامي شريف عامر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، على قناة إم بى سى مصر، أنا وياسمين عبد العزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيره جدا والعالم العربى كله مهتم بينا.

وتابع: بمجرد ما ياسمين عرفت إنى تعبت فى التصوير بعتتلى رسالة تتطمن عليا بالرغم من طلاقنا، مبينا أن أول شخص بلغته إنى تعبت كانت ياسمين عبدالعزيز وروحت المستشفى لقيتها مستنيانى هناك.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت يوم 16 يناير 2024، من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، منشور كتبت فيه : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل احترام وتقدير” .

ثم أكد أحمد العوضي خبر الانفصال عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا عبر فيس بوك: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

قصة زواج العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

الانفصال الفني بينهما

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها “أبلة طمطم” عام 2018.

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