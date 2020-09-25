قضت محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة بسجن المهندس سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به، وقدّم الزوج إشكالاً في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وزعم في الإشكال أنه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها الى المحكمة.

وكشف رفعت الشريف، محامي الفنانة هالة صدقي، تفاصيل جلسة نظر الإشكال المقدّم والتي أُجريت (الأربعاء)، فقال إن الفنانة حضرت الجلسة بصحبته، وفوجئت المحكمة بعدم حضور الزوج أو محاميه ولم يقدّم أي شيء، فتيقّنت المحكمة من كذب ادعاءات الزوج وقرّرت شطب الإشكال.

وأضاف الشريف أن زوج صدقي حُكم عليه بالحبس النهائي لمدة 30 يوماً، بسبب عدم دفعه متجمّد النفقة، أي حوالى 200 ألف جنيه، وأصر الشريف على حضور هالة، حتى تطعن في حال قدّم زوجها المخالصة التي ادّعى فيها أنه سدّد كل النفقات المتوجبة عليه، إلا أن زوجها لم يحضر ولم يقدّم أي مخالصات.