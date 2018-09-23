سجينة سابقة مع دينا الشربيني تكشف تفاصيل حياتها في السجن!

تحدثت الناشطة الحقوقية آية حجازي عن الفترة التي قضتها في السجن مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، كاشفة الكثير من تفاصيل شخصيتها، علماً أن الأخيرة قضت عاماً كاملاً في السجن، بتهمة حيازة المخدرات.

وقالت اية التي اصبحت تقيم في الولايات المتحدة منذ الافراج عنها: “دينا الشربيني، شخصية فعلا لطيفة ومحترمة واجتماعية. كانت معاملاتنا طفيفة واحنا محبوسين مع بعض في عنبر واحد واتناعشر، بس تعاملاتها مع الناس كلها كويسة جداً، واللي لمسني معاملتها مع بنت كانت طفلة شوارع. دينا ساعدتها بكل الأشكال، وساعتها البنت ورتني رسالة ليها دينا بتقولها انا معاكي ودي نمرتي كلميني اول ماتخرجي واخرج وممكن اوفرلك شغل معايا”.

وأضافت “وكمان حاولت تشغل وقتها ووقت الناس بكورس تمثيل داخل السجن، لكن اتغير رئيس المباحث على طول ولغاه، وكمان كانت من الناس النادرة اللي بتخرج وتفتكر صحابها وتيجي تزورهم في السجن وتجيبلهم زيارات، هي دي الفنانات اللي أحب اتفرج عليهم، مش ناس بلاستيك بنتفرج على شكلهم وننسى فنهم أو هم مين”.

واختتمت حديثها قائلة “كنت فعلا مترددة أكتب عنها، بس اعتقد ده واجبها علي، كمرأة وكإنسان وللبنات المنفسنة، مش عارفة ازاي الست ممكن تاخد حقها في العالم ده، لو أول ظالم ليها المرأة، من نجاح لنجاح يا دينا”.