سخرية من لقاء الخميسي بسبب إطلالتها.. “أوسكار المهرجان”!

لم تسلم الفنانة لقاء الخميسي من السخرية على إطلالتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن تعرضت نجمات كثيرات لسيل من السخرية حول إطلالاتهن.

ونشرت لقاء صوراً لها خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وذلك على حسابها الخاص بإنستغرام.

وظهرت لقاء فى الصور بفستان ذهبي قصير، معتمدة على تسريحة شعر بسيطة، وهو ما جعل جمهور المهرجان يعلق على تلك الإطلالة حيث شبهوها بتمثال الأوسكار حيث يتشابه لون الفستان مع لون تمثال الأوسكار الشهير.

وجاءت التعليقات على إطلالتها غير المتوقعة كلها بشكل هجوم وانتقادات عليها، حيث علق أحد المتابعين بقوله: “أوسكار المهرجان”، وعلق آخر بقوله: “مش حلوة عليكي”.

يذكر أن لقاء الخميسي غابت عن الشاشة منذ عدة سنوات، منذ أن قامت بالمشاركة في مسلسل “الزوجة الرابعة” مع الفنان مصطفى شعبان.