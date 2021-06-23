ظهر محمد فراج وبسنت شوقي بعد أيام قليلة من زفافهما في حفل مجلة enigma في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتلقت العروس بأول ظهور لها بعد عقد القران، العديد من الانتقادات بسبب بروز خطوط “الكورسيه” المشد من فستانها، ولكن هذا حقا أمر يستحق الانتقاد؟

وارتدت بسنت، فستانا طويلا باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر. واعتمدت مكياجا قوياً، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها الويفي منسدل على كتفيها. وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وكوليه، وخاتم، وأسورة، إضافة إلى كلاتش باللون الفضي.

وكشف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي في أول ظهور لهما خلال هذا الحفل الفنى، عن أن الاحتفالية التى أقيمت منذ فترة قريبة لم تكن زفافًا وإنما كانت عقد قران فقط، مؤكدين أنه سيكون هناك حفل زفاف قريباً، ولن يكتفوا فقط بعقد القران ولم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن ولكنه سيكون في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أنه في عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من بسنت شوقي، وذلك على هامش حضورهما حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت ذلك الوقت في بطولة فيلم «لما بنتولد» الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان

نرشح لك – إبنة نجم الأهلي وشقيقة هذه الفنانة الشهيرة … معلومات لا تعرفها عن بسنت شوقي عروس الوسط الفني!

واحتفلت الفنانة بسنت شوقي، في يوليو الجاري، بعقد قرانها على الفنان محمد فراج بعد خطوبة دامت أكثر من عامين وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قران النجمين، بحضور أهل العروسين والأصدقاء، وحضر عدد من المشاهير وهم أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، وتارا عماد .

الجدير ذكره أن حفل الزفاف كان قد أجّل أكثر من مرة سابقًا، ويعود ذلك لإلتزام الفنان محمد فراج بتصوير “مسلسل لعبة نيوتن”، وإطلالته بـ “الذقن” وفقا لما كشفته بسنت شوقي في الفترة الأخيرة.

واحتفل، الفنان الشاب محمد فراج بزفافه على الفنانة بسنت شوقي في أجواء صيفية مفعمة بالحب، وانتشرت صور للعروسين في عقد القران قبل حفل الزفاف الذي أقيم بعده بساعات، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت بسنت في الصور بمكياج هادئ، يرافقها الفنان محمد فراج أثناء تحضيراتها، وكذلك عدد من أصدقاء العروسين وأقاربهم، استعدادًا لتلك الليلة المميزة، التي طال انتظارها، حيث تم تأجيل خُطوة الزواج أكثر من مرة نظرًا لظروف طارئة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “