سخرية من ميّ حريري لعدم فهمها اللغة الإنكليزية.. نعت هذا الشخص في يوم ميلاده

أشعلت الفنانة اللبنانية ميّ حريري موجة من السخرية بسبب تعليق لها على صورة نشرها الشيف التركي الشهير بوراك على حسابه على “إنستغرام”.

وبدا بوراك في الصورة فيما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم باحتضانه. وتعليقاً عليها كتب: “يوم ميلاد سعيد رئيسنا العزيز رجب طيب أردوغان”.

وحققت الصورة أكثر من 440 ألف إعجاب. إلا أن ما لفت أنظار المتابعين العرب هو التعليق الذي نشرته حريري.



فقد كتبت: “يكون مثواه الجنة الله يرحمه إنا لله وإنا إليه راجعون”. وأضافت بالإنكليزية ما ترجمته: “أنت عائلتي وأنا حزينة جداً بسبب ما حدث. إنها الحياة. صبراً حبيبي صبراً”.

وسخر منها عدد كبير جداً من المتابعين الذين أعربوا عن استغرابهم هذا التعليق، خصوصاً أن الشيف أعاد ترجمة المعايدة إلى اللغة الإنكليزية التي يفهمها الجميع.

ومما كتبوا: “الي جاي يشوف تعليق مي حريري يصف جنبي”، و”من شان الله حدا يقطع عليها الإنترنت هه”، و”صايرة بتحكي بل تركي كمان أه يا مي منك قليلة؟ بس ليه عزيتِي بلأول رجعتِي مسحتِي الكومنت”. ووصلت بعض التعليقات إلى حد الشتائم.

ويشار إلى أن ميّ أحدثت ضجة في وقت سابق بسبب ظهورها بملابس ضيقة جداً ورقصها وحركاتها المثيرة للجدل خلال إحيائها إحدى الحفلات في دبي.