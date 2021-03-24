نشر الفنان ” محمد رمضان ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام من كواليس تصوير مسلسله الجديد ” موسى ” بالأسكندرية والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

وظهر محمد رمضان في الفيديو بملابس تعود إلى خمسينيات القرن الماضي فكان يرتدي جلباب وعمامة وبالطو .

https://www.instagram.com/reel/CMutg35hrFR/?utm_source=ig_embed

وتشابهت إطلالة محمد رمضان بإطلالة وملابس الفنان الراحل ” نور الشريف ” في مسلسل ” لن أعيش في جلباب أبي ” والتي جسد فيها شخصية ” عبد الغفور البرعي ” .

وهو الأمر الذي أثار سخرية المتابعين واتهم البعض محمد رمضان بتقليد نور الشريف وأطلقوا عليه ” موسى عبد الغفور البرعي ” .. بينما رأى آخرون أن الملابس هي جزء من الشخصية التي يلعبها في المسلسل وتناسب هذه الحقبة تماما .