كعادتها تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على مشاركة متابعيها على حسابها على انستغرام بمقاطع وصور منوعة ترصد مشاهد منوعة من حياتها الفنية والشخصية.

وفي احدث اطلالاتها، ظهرت فيفي عبده من احد مطاعم شرم الشيخ وهي تستمتع بوجبة من السمك بينما كان الشيف يقف الى جانبها.

وقالت فيفي عبده في الفيديو: “سمك سخن ومولع انا بشكر الشيف على الاكل الحلو اللي عملهولي النهاردة بحبكم اوي”.

وقد تفاعل متابعي فيفي عبده مع الفيديو غير ان اكثر من لفت انتباهم وضعية الشيف جانب فيفي عبده خاصة وانه لم يقم بأي حركة فجاءت اكثر التعليقات حول هذا الموضوع.