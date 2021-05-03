تصدر كل من خبير التجميل الاماراتي ونجم مواقع التواصل الاجتماعي ​بدر خلف والممثل السعودي حبيب الحبيب​ الترند بعد قيام الاخير بتقليد الاول في حلقة الامس من برنامج ​ستوديو 21​ الساخر الذي يعرض على قناة MBC1 طيلة شهر رمضان المبارك.

وأجاد الحبيب القيام بحركات أنثوية كما يفعل خلف في الحلقة واضعاً شعراً مستعاراً طويلاً أشقر ومرتدياً زياً نسائياً كما يفعل بدر خلف في فيديوهاته التي يبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم خلالها نصائح للفتيات.

وقال الحبيب في الفيديو: “من زمان ما سنبت، واليوم جايتكم بأخبار حلوة، المهم اليوم كلامنا عن البنات اللي ما يهتمون في بشرتهم، اسمعي إنتي مو على كيفك ما تهتمين ببشرتك، أذبحك أقطع رأسك إذا ما تهتمين ببشرتك”.

وأضاف: “المهم سر جمالي وسر أنوثتي، انتم دايما تسألوني عن سر جمالي وأنوثتي، بالمسكات، اللي ما تحط ماسك يارب ياخد” ثم قطع الدعاء قائلًا: “أستغفر الله ما تخلوني أدعي عليكم”.وأكمل: “أسمعوني يا بنات الماسكات هي أهم شئ في الحياة، هي مفتاح الجمال، وعشان تهتمين بجسمك وخصرك يبي لكم اليوم كلاس رقص”.

بدوره علق بدر خلف على تقليد حبيب الحبيب له حيث نشر صورة له مع عنوان “بدر خلف” ونشر صورة اخرى للحبيب وهي يقلده وعلق عليها كاتبا: “بدر الله يخلف عليه”.