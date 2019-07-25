سعد الصغير يلتقي بوالد ” محمد صلاح ” ويقبل رأسه

نشر الفنان المصري ” سعد الصغير ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا تجمعه بوالد لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” من أحد حفلات الزفاف .

والتقط سعد صورتين مع والد محمد صلاح ظهر في واحدة منهما وهو يقبل رأس والد صلاح .

وكتب سعد الصغير معلقا على الصورة : ” مع حبيبي وابو حبيبي عم صلاح عايز أقولك بجد أنا إلى كنت فرحان معاك وأحب أشكرك على إنك بجد جبتلنا حد زي محمد صلاح نتشرف بيه في أي بلد أوروبية أو عربية كفاية ودي أهم من أي شيء التجارة مع الله ويمكن أنا عارف انتو بتعملو بجد ربنا يكرمكو جميعا ويكرم محمد يارب في الفترة القادمة وتحياتي ليكم جميعا ” .