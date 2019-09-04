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سعد رمضان يتعرض إلى وعكة صحية كادت أن تودي بحياته

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تعرض الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة كادت ان تؤدي إلى اختناقه وتودي بحياته بسبب صحن كفتة وأرز .

حيث ذهب سعد إلى زيارة والدته وأثناء تناوله لوجبة الغذاء المفضلة لديه وهو طبق الكفتة بالأرز غص بالطعام وانقطع عن التنفس لفترة قصيرة وكاد يغمى عليه .

وظل في حالة غير طبيعية لمدة ثلاث ساعات لولا تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة .

وتم نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والإطمئنان على صحته .

ولن يغادر سعد رمضان المستشفى قبل أن تتحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ .

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بسبب صحن كفتة ورز #سعد_رمضان يغص، يكاد يختنق، يفقد الوعي ويدخل المستشفى الف الحمدالله ع السلامة #onetvlebanon @saad_ramadan #saadramadan

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