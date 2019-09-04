سعد رمضان يتعرض إلى وعكة صحية كادت أن تودي بحياته

تعرض الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة كادت ان تؤدي إلى اختناقه وتودي بحياته بسبب صحن كفتة وأرز .

حيث ذهب سعد إلى زيارة والدته وأثناء تناوله لوجبة الغذاء المفضلة لديه وهو طبق الكفتة بالأرز غص بالطعام وانقطع عن التنفس لفترة قصيرة وكاد يغمى عليه .

وظل في حالة غير طبيعية لمدة ثلاث ساعات لولا تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة .

وتم نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والإطمئنان على صحته .

ولن يغادر سعد رمضان المستشفى قبل أن تتحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ .