شارك الفنان سعد لمجرد جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام احتفاله بعيد ميلاد والدته.

سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته

نشر سعد صورة لوالدته وهي ترتدي بلوزه من اللون الأزرق وتركت شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم وبسيط كشف عن جمالها وبساطة ملامحها.

وعلق سعد لمجرد أسفل الصورة قائلًا “ميمتي كل عام وانتي نبض القلب ديالي وانتي حبي وانتي كل ما عندي، الله يحفظك لياو يزيد فراحتك ويعطيك صحيحتك ويفرح قلبك ويقدرني بش نرضيك”.

هوية والدة سعد لمجرد

وبالتعريف عن والدة “لمجرد” نزهة الركراكي، فهي ممثلة مغربية وواحدة من أبرز ممثلات الجيل الثاني في الساحة الفنية المغربية. شاركت في عدة أفلام، ومسلسلات، ومن بين مسلسلاتها التي نجحت سلسلة من دار لدار. و كذا عدة مسرحيات مثل: الرجل الذي و المرأة التي، وهي متزوجة من المغني «البشير عبدو» ولها ابنان، علي لمجرد والمغني الشهير سعد لمجرد.

تفاعل الجمهور مع هذه صورتها الأخيرة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية وتمنوا للعائلةحياة سعيدة ومستقرة.

يذكر أن الفنان المغربي سعد المجرد تم الحكم عليه بالحبس لمدة ٦ سنوات بتهمة التعدي على فتاة فرنسية، ولكنه قام طلب الاستئناف لثقته في براءته وبالفعل أطلقت المحكمة صراحة.

آخر أعمال سعد لمجرد

الجدير بالذكر أن آخر اعمال سعد لمجرد أغنيته الأخيرة الحلق والذي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.

نشر أيضًا سعد لمجرد وإليسا أغنية “من أول دقيقة” علي موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت الأغنية 10 ملايين مشاهدة.

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