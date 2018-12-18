سعد لمجرد يطلق النسخة العربية من اغنية “بنتي ديل” الهندية… فيديو

أطلق الفنان المغربى سعد لمجرد، أغنيته المصورة الجديدة “بدك إيه”، امس الاثنين، وذلك فى أول نشاطاته الفنية عقب الإفراج المشروط عنه مؤخرًا من أحد سجون فرنسا، إثر اتهامه رسميًا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية فى مدينة سان تروبيه الساحلية

وتعتبر اغنية “بدك إيه” النسخة العربية لأغنية “بنتي ديل” من فيلم “بادمافت” الهندي، والتي حققت أكثر من 47 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وحققت الأغنية المصورة للفنان سعد لمجرد، في اقل من اربع وعشرين ساعة من نشرها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، اكثر من مليون ونصف مشاهدة.

وهذه الأغنية هى أول عمل فنى بعد مرور أيام قليلة، على إطلاق سراحه المشروط، على خلفية اتهامه فى قضية اغتصاب، بينما كان أول تفاعل له مع الجمهور بعد الخروج من السجن، نشر صورة من داخل حمام السباحة، والتى كانت جزءًا من الفيديو كليب، واكتفى حينها بتعليق مقتضب كتبه عليها، وهو “الحمدلله رب العالمين”.