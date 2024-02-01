نشرت النجمة هيفاء وهبي مجموعة من الصور الجديدة لها في باريس، وركزت في التصوير على حقيبتها الصغيرة الخضراء من العلامة التجارية Hermes.

هيفاء وهبي بحقيبة سعرها يتخطى المليون جنيه

وظهرت الحقيبة الخضراء الصغيرة في كل صور هيفاء وهبي، بل والتقطت لها صورة لها منفردة، وهي من طراز Mini Kelly، ويصل سعرها إلى 36 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و112 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه.

إطلالة هيفاء وهبي

وأطلت هيفاء وهبي، مرتدية جيب قصيرة باللون الأسود، ونسقت معها جاكيت باللون الأزرق ذا تصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء وهبي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “الجمال كله، نجمة الجماهيرالأولى، ملكة جمال، احلى واحدة، أيقونة جمال”.

فيلم “جوري”

من ناحية أخرى، تستعد النجمة هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد “جوري” مع الفنانين محمود الليثي وكريم عفيفي.

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت معلقة “جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024”.

كانت هيفاء وهبي قد أعلنت عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من إخراج مرقص عادل ونشرت الصور على حسابها بموقع أنستجرام وكتبت معلقة “”فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، المخرج طرح فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة”.

فيلم «رمسيس باريس»

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

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