وجهت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل الاتهام الى شخص مقرب منها، دون ان تسميه، بالقيام بسرقة حقيبة يد، من ماركة هيرميس Hermes، يبلغ سعرها حوالي 600 الف ريال سعودي.

ونشرت نهى نبيل عبر سناب شات صورة أكدت أن السارق أعاد الشنطة ولكنها لم تبلغ الشرطة عنه لانه أحد أقاربها ومن أجل زوجته وعائلته.

وتحدثت نهى نبيل في مقطع فيديو عن تفاصيل اكتشافها للسارق وكيفية استعادتها قائلة: “انا الحمدلله تيقنت ان فلوسي حلال وزاد يقيني ان مال الحلال ما يضيع”.

وتابعت: “انا اللي اطلعه من الاعلانات والدعايات اصرفه على فاشن ملابس شنط الاشياء التي انا احبها وتسعدني اللي وراي هذا والكل يعرف هوسي بهذا الشيء وحبي له واهتمامي به”.

ثم روت نهى نبيل تفاصيل اكتشافها سرقة احدى حقيباتها من قبل شخص قاموا باستضافته في منزلها لعدة ايام.

وبعد مواجهتها له اعترف هذا الشخص انه سرقها وقام ببيعها، وقالت نهى نبيل “الشنطة الكروكو من هيرميس ما ابغي اقول لكم كم سعرها والله العظيم انه باعها بثمن بخس برخيص بسعر انه التقليد منها ينباع بسعر اغلى من اللي باعها” ثم تحدثت عن تواصلها مع الشخص الذي اشترى الحقيبة وكيفية استعادتها منه.