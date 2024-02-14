اختتم النجم أحمد سعد حفلات كأس آسيا التي أقيمت تزامنا مع فعاليات البطولة التي فازت بها قطر السبت الماضي.

بدلة تحمل اسم علامة تجارية عالمية

واختار أحمد سعد بدلة كاملة من تصميم العلامة التجارية Louis Vuitton من مجموعة صيف وربيع 2024، ويصل سعر البنطلون إلى 1410 جنيه سترليني، أي ما يعادل 55 ألف جنيه مصري.

وجاكيت من نفس الخامة والنقوش، يصل سعره إلى 5500 دولار، أي ما يعادل 170 ألف جنيهًا.

وأشعل سعد الحفل الأخير بمجموعة من أشهر أغنياته التي ردد كلماتها الجمهور القطري والخليجي الذي ملأ المدرجات المخصصة له عن آخرها.

لقطات من الحفل

أحمد سعد وجه التحية خلال الحفل للجمهور العريض الذي حضر الحفل ولهيئة قطر للسياحة وشركة تذكار باعتبارهما الجهة المنظمة للحفل.

حضر الحفل مجموعة من الشخصيات العامة والفنية من بينهم المطربة السعودية وعد والفنانة الكويتية بسمة حمادة.

أحمد سعد يشكر الجمهور القطري

ونشر أحمد سعد صورًا له مؤخرًا، عبر حسابه الرسمي الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: جمهور قطر الجميل فرحتوني بالتفاعل النهاردة جدًا والأطفال الحلوين اللي غنوا معايا، حقيقي كان يوم حلو بيكم أوي، شكرًا لهيئة السياحة وشركة تذكار على الحفل الأكثر من رائع.

أحمد سعد وأصالة

كما يتعاون أحمد سعد مع الفنانة أصالة، في أغنية جديدة والتي تحمل اسم سبب فرحتي، حيث نشر أحمد سعد عبر إنستجرام نص الأغنية، وهي من كلمات محمد الشافعي، وألحان أحمد سعد، جيتار، شريف فهمي، ميكس وماستر هاني محروص.

آخر أعمال أحمد سعد

وتعد أغنية بعتذرلك، آخر أعمال أحمد سعد الغنائية، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

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