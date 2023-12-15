حرصت النجمة صبا مبارك على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة الذي أُقيم أمس تحت شعار “سينما من أجل الأنسانية”، وخلال الافتتاح لفتت صبا الأنظار بفستانها الأسود الأنيق المرصع بالكريستال.

إطلالة صبا مبارك

حيث اختارت صبا مبارك فستانًا باللون الأسود بأكمام طويلة، مطرزًا عند الرقبة بالكريستال، وبفتحة طويلة عند الصدر تصل للبطن، من تصميم David Koma، ويصل سعره إلى 2386 دولار، أي ما يعادل 74 ألف جنيهًا مصريًا.

ورفعت شعرها لأعلى واعتمدت تسريحة ذيل الحصان ليناسب رقبة الفستان العالية، مع مكياج ناعم ليناسب رقة ملامحها ويبرز أنوثتها .

وتشارك صبا مبارك في مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

مهرجان الجونة السينمائي

وكان المهرجان قد انطلق أمس الخميس تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، في موعد استثنائي، التقى فيه عدد كبير من نجوم وصنّاع السينما العربية والعالمية، مع عرض فيلم يتناول معاناة الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ.

كما كشف مهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق سوق الجونة السينمائي في دورته للعام الحالي مؤكدًا على التزامه تجاه صناعة السينما عبر وضع كل الأنشطة الموجهة لجانب الصناعة في قلب المهرجان أي ساحة “بلازا” المهرجان، هذا المركز الصاخب، ستسضيف الساحة الجديدة فعاليات جسر ومنطلق الجونة السينمائي، كما ستضم قاعة كبيرة حيث ستعقد المحاضرات بالإضافة إلى قاعتين أصغر لإقامة المناقشات اليومية.

أبرز الحضور من النجوم

ومن أبرز الحاضرين: محمود حميدة، يسرا، نجلاء بدر، نسرين طافش، هنا شيحة، أنجي المقدم، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أحمد داش، عادل كرم، ريتا حرب، زينة مكي، سميرة مقرون، داليا شوقي، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، فاطمة ناصر، أنجي كيوان، سارة عبد الرحمن، أمير المصري، نور النبوي، المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمخرجان المصريان مروان حامد وعمرو سلامة، تامر محسن، أبو بكر شوقي.

ومن المقرر أن تتحول إلى الوجهة المفضلة لحضور المهرجان والأرض الخصبة لاستقبال المواهب الصاعدة من الجيل القادم من صناع الأفلام في منطقة الشرق الأوسط.

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