سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها.. والفانز أثنى على إطلالتها

ظهرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد خلال حلولها ضيفة على برنامج «مجموعة إنسان» عبر شاشة mbc ، وهي ترتدي فستان طويل من تصميم زينة زكي بلون “النيود” الذي بلغ ثمنه 1,277 ريال سعودي أي حوالي 340 دولار أمريكي، وتزينت بماكياج هادئ ناسب نعومة طلّتها، ولكن تنسيقها حقيبة يد باللون الوردي الغامق لم يلق ذاك الإعجاب مقارنة بالفستان، ولكن بالإجمال كانت قد أبهرتهم.

الفستان تميّز بقصته الفضفاضة والتي تتماشى مع الإطلالات الرمضانية الصيفية. حيث أثنى فانز البرنسيسة على إطلالتها التي جمعت بين الأناقة والاحتشام، وناسبت قدسية شهر رمضان الكريم.