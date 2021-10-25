أكدت الفنانة الكويتية المعتزلة سعاد سليمان، ابنة الممثلة مي البلوشي، على التزامها الكامل بالحجاب واعتزامها عدم للعودة للمجال الفني ولو عرض عليها مبلغ مليون دينار، حسب تعبيرها.

وقالت سعاد سليمان، خلال لقاء على برنامج “عالسيف” على قناة “atv” الكويتية، ردا على سؤال انها كانت تفكر بالحجاب منذ حوالي سنتين وانها دخلها من التمثيل اخر سنتين كان قليل فيما زاد المدخول من الاعلانات وقالت “كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالي ان الرزقة ممكن تيجي من اي مكان”.

واكدت الفنانة المشهورة باسم سعودة انها ترفض العودة للتمثيل ولو عرض عليها مليون دينار.

وسعاد سليمان هي ابنة أخت الفنانتين مرام وهند البلوشي، وشقيقتها المغنية شيماء، وبدأت حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج ”كاش مو بلاش“ على قناة ”الشاهد“ بمشاركة والدتها مي البلوشي.

واتجهت بعد ذلك للتمثيل، وقدمت أكثر من عمل، منها ”للحب كلمة“، ”ثريا“، ”العافور“، ”سقف واحد“، ”المحتالة“، ”كان في كل زمان“، ”إفراج مشروط، ”أنا عندي نص“، و“من حقي أحب“.

وتعرضت الفنانة سعاد منذ قرابة 7 أعوام لحادث داخل سيارتها، حيث انفجرت بسبب تسرب الغاز من ولاعة داخل السيارة، وأسفر ذلك عن إصابتها بحروق ما زالت آثارها موجودة حتى الآن.