تصدر هاشتاغ حمل اسم الفنان السعوي فايز المالكي قائمة الترند على موقع تويتر في المملكة حيث اشاد الكثيرون بدوره الفاعل والناشط في الاعمال الخيرية.

وقد شهد الهاشتاغ تفاعلا واسعا حيث عدد البعض جانبا من مساهماته في الاعمال الخيرية فيما قارن البعض الاخر وبينه وبين ناشطين اخرين.

معلومة بسيطة عن #فايز_المالكي



•جمع 102 مليون اطلق1414 سجين

•جمع في فرجت من ابشر اكثر من 50 مليون واطلق عدد كبير من المساجين

•اكثر من 27 اغاثة دوليه

•شارك في #منصة_جود خلال عشرة ايام اكثر من 70 منزل سلمت للايتام والمحتاجين انه ياسادةسفير الانسانية وسفير الجمعيات الخيريه pic.twitter.com/gFr1gv8oeI — فهد الأحمدي (@FahadAlahmdi88) December 1, 2020

#فايز_المالكي انصبت فالحد الجنوبي وزارني بالمستشفا وباس راسي ويدي وهو ما يعرفني والله والله كنه جايب العافيه معه تحسنت حالتي وزادت معنويتي واسأل الله ان يغفر لوالديه واسأل الله اني اقابله وابوس راسه pic.twitter.com/pUoQrE0n7a — ابو ذيب (@AcJeUjv0JTKv8EZ) December 1, 2020

بدوره رد فايز المالكي على تغريدة للكاتب الرياضي بندر بن جلاله شكره فيها على مساعدته بعد تعرضه لبتر في قدمه بالقول “ما دام فينا وبيننا #محمد_بن_سلمان والله اننا بخير اسال الله يديمه ويعزه ويبارك لنا فية ويبارك فيه هو صاحب الفضل” .

ما دام فينا وبيننا #محمد_بن_سلمان

والله اننا بخير اسال الله يديمه ويعزه ويبارك لنا فية ويبارك فيه

هو صاحب الفضل https://t.co/BCAJXCHSrK pic.twitter.com/KLVmJIDCBf — فايز المالكي (@fayez_malki) December 1, 2020