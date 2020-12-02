تصدر هاشتاغ حمل اسم الفنان السعوي فايز المالكي قائمة الترند على موقع تويتر في المملكة حيث اشاد الكثيرون بدوره الفاعل والناشط في الاعمال الخيرية.
وقد شهد الهاشتاغ تفاعلا واسعا حيث عدد البعض جانبا من مساهماته في الاعمال الخيرية فيما قارن البعض الاخر وبينه وبين ناشطين اخرين.
بدوره رد فايز المالكي على تغريدة للكاتب الرياضي بندر بن جلاله شكره فيها على مساعدته بعد تعرضه لبتر في قدمه بالقول “ما دام فينا وبيننا #محمد_بن_سلمان والله اننا بخير اسال الله يديمه ويعزه ويبارك لنا فية ويبارك فيه هو صاحب الفضل” .