توجّهت الأنظار في الساعات الأخيرة إلى فتاة تشبه الفنانة المصرية ياسمين صبري. ولاحظ الكثيرون أنها تتشارك معها العديد من الملامح. وتبين أن الفتاة هي عارضة أزياء مغربية تدعى سكينة الرحباني. وأثار الشبه بينهما موجة من الجدل في أوساط المتابعين على الحسابات التي تناقلت الصور. وفيما رأى بعضهم أن الشبه كبير جداً، أشار آخرون إلى العكس بحيث يمكن التمييز بين الاثنتين بسهولة.

ويُشار إلى أن ياسمين صبري كانت قد تعرّضت لموجة من الانتقادات، على خلفية تداول مقطع فيديو للقاء سابق أجرته معها الفنانة المصرية القديرة إسعاد يونس ضمن حلقة من برنامجها “صاحبة السعادة”، وتحدثت فيه ياسمين عن رغبتها في تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري بأسعار مناسبة، إذ قالت: “اكتشفت أن الستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت إن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتِ عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه”. واتهمها الكثيرون باستعراض ثرائها.







