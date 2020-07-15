شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبوستر الرسمي لمسلسل “شارع شيكاغو” المنتظر.

ظهرت سـلاف فواخرجي في البوستر بمسافة قريبة جدا من الممثل السوري مهيار خضور يتأهبان لتبادل القبلات الحميمية في الصورة التي انتقدها الجمهور بسبب جرأتها الغير مسبوقة للفنانة السورية المعروفة بأدوارها المحتشمة.

وبعد ان تعرضت سلاف فواخرجي لانتقادات لاذعة على البوستر، أعادت نشر تدوينة طويلة وقوية للكاتب الصحفي والناقد علي وجيه عبر حسابها على انستغرام قال فيها: “التعليقات المسيئة و«الوقحة» اللي قرأتها تحت هالبوستر من أوّل ما نزل مستفزّة فعلاً. نفس غرائزي بشع، واستسهال بانتقاء عبارات وأوصاف، بتاخد أصحابها عالسجن، في حال رفع دعاوى قضائية بكل سهولة.”

وتابع “السؤال: شو الصادم بهالصورة لحتى يخصّصلها أيّ شخص من وقته بهالزمن الصعب، ويفكّر كيف ممكن يلقّن هالفنّانين درس بالأخلاق والمواعظ؟”.

وأضاف “صورة من وحي قصّة حب، تنتمي لزمن الرومانسيّات الستّيني، لمّا كان عمر الشريف ورشدي أباظة وعبد الحليم وأحمد رمزي يوقفوا بنفس الطريقة و«التقارب» مع فاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وماجدة ولبنى عبد العزيز. فكرة لا تتجاوز هالبساطة والمقصد.”.

واختتم حديثه قائلا: “أما اللي انزعجوا من بوستر فني بزمن الجوع والرداءة والانحطاط والفساد والتطرف والعنف والعقوبات فكل الأماني لهم بالشفاء العاجل”.

مسلسل “شارع شيكاغو” كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وتم تأجيله نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وهو من بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، شكران مرتجي، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبدالعزيز.

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