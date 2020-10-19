انضم الفنان السوري القدير دريد لحام الى لائحة المعتذرين عن المشاركة في المسلسل السوري “الكندوش والذي سبق ان اعتذر عن المشاركة فيه كل من أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري.

مسلسل “الكندوش” يضم في قائمة أبطاله حتى اللحظة كل من أيمن زيدان، وأيمن رضا، وحسام تحسين بيك، وصباح جزائري، وسامية جزائري، وكندا حنا وسلاف فواخرجي.

وكانت سلاف فواخرجي اخر النجوم اللواتي اعلن انضمماهن الى المسلسل حيث نشرت صورة تجمعها بأيمن زيدان وعلقت كاتبة: “مع الرجل الشجاع الذي ليس له نهاية … مجددا … #الكندوش قريبا …”.

أما شكران مرتجى فقد نشرت صورة تجمعها بسامية الجزائري وعلقت كاتبة: “أخيراً وليس آخراً بعد شوق كبير أم مصطفى النجمة الكبيرة سامية جزائرية.. وبكل فرح إبنتها بعد غياب دور نبيهة.. ولأول مرة سنلتقي دراما وليس كوميدي.. الكندوش .. قريباً سنلتقي سيدتي .. #الكندوش”.

العمل مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية التي كانت رائجة في الزمن الماضي، علماً أن “الكندوش” هو وعاء موشوري تُخزّن فيه الحبوب.

وينشغل لحام بعدة أعمال أخرى، حيث عاد إلى مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بشخصيته الشهيرة “غوار الطوشة” بعد غياب 47 عاماً عبر حلقة من مسلسل “حكم العدالة”، ويبث المسلسل ظهر الثلاثاء من كل أسبوع عبر إذاعة دمشق، كما يشارك لحام في بطولة فيلم سينمائي جديد من إخراج باسل الخطيب.