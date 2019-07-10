سلاف فواخرجي في صورة مع والدها: “ابني الثالث”

نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي صورة لها برفقة والدها محمود فواخرجي عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصور، قائلة: «ابني التالت بابا الله يخليلي ياه ويخليلكم كل اهاليكم».

وكانت سلاف فواخرجي قد نشرت امس فيديو استذكرت فيه والدتها الراحلة الشاعرة ابتسام اديب التي توفيت منذ عام.

وتضمن الفيديو صور لوالدتها على انغام اغنية ماجدة الرومي: “ما كنت قول نهار بتفلي ويخلص الصبح وتنعس الفله”.