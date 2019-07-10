سلاف فواخرجي في صورة مع والدها: “ابني الثالث”

نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي صورة لها برفقة والدها محمود فواخرجي عبر حسابها على انستغرام.
وعلقت سلاف فواخرجي على الصور، قائلة: «ابني التالت بابا الله يخليلي ياه ويخليلكم كل اهاليكم».
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ابني التالت … بابا ، الله يخليلي ياه … ويخليلكم كل اهاليكم 🙏🏻❤️
وكانت سلاف فواخرجي قد نشرت امس فيديو استذكرت فيه والدتها الراحلة الشاعرة ابتسام اديب التي توفيت منذ عام.
وتضمن الفيديو صور لوالدتها على انغام اغنية ماجدة الرومي: “ما كنت قول نهار بتفلي ويخلص الصبح وتنعس الفله”.
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ما كنت قول نهار بتفلي ويخلص الصبح وتنعس الفله واتطلع ولاقي قبالي الباب راكع على العتبه عم يصلي ويصير يسألني عند لغياب أيمتين بدك ترجعي تطلي إمي إمي إمي من بعد ما كبر القسا ببقى لحالي بسال العتمه ليش بيفل المسا وبيروح ما بيترك ولا نجمة كل نجمة بها السما إنتي وشو العمر لو ما بها العمر كنتي بتقلك العتبه غطى الشتي قلبي وضلي تتخلص هالدني ضلي ********************* صديقي #أحمد_إحسان شكرا من القلب @ahmadeh17 🙏🏻❤️ #ابتسام_أديب #ما_كنت_قول #ماجدة_الرومي #إمي #سلاف_فواخرجي