سلاف فواخرجي كما لم تروها من قبل… صور نادرة لها من سن...

سلاف فواخرجي كما لم تروها من قبل… صور نادرة لها من سن المراهقة والطفولة فن

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تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً نادرة للنجمة السورية سلاف فواخرجي، وهي في سن المراهقة، مؤكدين أن ملامحها لم تختلف كثيراً عن الوقت الحالي.

وظهرت الشابة ببراءة وعفوية شديدة، ولا تزال تتمتع بجمالها الطبيعي ولم تتغيّر ملامحها كثيراً، الامر الذي لاقى إعجاب الالاف من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بها وأشادوا بجمالها.

وكانت سلاف نشرت عبر صفحتها على “إنستغرام” صورة لها مع والدها من طفولتها وعلقت عليها: “يتذكر هي الصورة لما كنت تاخدني من ايدي على جنينة الارسوزي كل يوم … وعذبك… وبعدك لهلأ بتاخدني من ايدي…وبخاف اذا فلتت ايدك ضيع …..🙏🏻 وكنت وبعدك آخدني من قلبي … ومكتر… بس بطلت عذبك…😉 ورح تضل بطلي الأول ومعلمي الأول والحارس الأمين …😍 كل سنة وانت سالم بابا وتضلك فوق راسنا ونضل بحاجتكن انت وماما طول العمر “.